Более 10 постояльцев увезли в больницу из пансионата в Новой Москве

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Из пансионата в деревне Пенино Новой Москвы госпитализировали 12 постояльцев с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

По данным ведомства, постояльцев доставили в больницу 8 февраля. Управление Роспотребнадзора и столичный департамент здравоохранения начали эпидемиологическое расследование.

По данным телеграм-канала Mash, госпитализированные — пенсионеры. В больницу забрали тех, кто болел или мог контактировать с больными. Вирус могли занести в пансионат двое заразившихся постояльцев, которые вернулись в учреждение от родных.

На этой неделе 11 человек госпитализировали из пансионата для пожилых людей, который работал без лицензии в поселении Красная Пахра в Новой Москве. У них были признаки кишечной инфекции.

В конце 2025 года более 40 постояльцев увезли в больницу с симптомами отравления из частного пансионата в Видном, шестеро из них скончались в течение нескольких суток. Работу учреждения приостановили, а его главу арестовали. Руководителю пансионата вменили нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).