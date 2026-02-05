Из работавшего без лицензии дома престарелых в больницы попали 10 человек

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после выявления вспышки кишечной инфекции у постояльца пансионата для пожилых людей, который работал без лицензии в поселении Красная Пахра ТиНАО города Москвы, сообщило ведомство.

«Медицинскими работниками поликлиники проводится активное медицинское наблюдение в очаге, в ходе которого выявлены 11 постояльцев с признаками кишечной инфекции», — говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы ранее привела другие данные: из пансионата в течение нескольких дней с 3 по 5 февраля в больницы были доставлены 10 человек.

Частный пансионат для пожилых людей не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, поэтому не находится под надзором управления, лицензия на медицинскую деятельность у него также отсутствует, добавило ведомство.

По предварительным данным прокуратуры, на земельном участке, где находится пансионат, расположены корпуса для проживания постояльцев и сотрудников, а также здание пищеблока. На момент прибытия на место работников прокуратуры в пансионате находились более 150 постояльцев, а также персонал.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).