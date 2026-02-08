 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Гладков назвал «крайне сложной» ситуацию в Белгороде и области

Гладков: в Белгородской области крайне сложная ситуация
Пункт&nbsp;обогрева в Белгороде
Пункт обогрева в Белгороде (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области сложилась «крайне сложная ситуация», ставшая серьезным испытанием, в регион уже прибыли дополнительные специалисты, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Речь идет о ликвидации последствий ракетных ударов 3, 6, 7 февраля — они нанесли серьезный урон региону. Еще одна атака была отражена 8 февраля.

Пункты временного обогрева переводятся на круглосуточный режим работы, также принято решение начать слив системы отопления в 455 многоквартирных домах Белгорода, 24 школах, а также в некоторых детсадах, поликлиниках и вузах.

«Сегодня докладывал заместителю председателя правительства <...> Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, докладывал министру энергетики Сергею Евгеньевичу Цивилеву», — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, также принимаются заявки на временную отправку детей от 11 лет в другие регионы на фоне восстановления поврежденных объектов энергетики.

Гладков обратил внимание, что платить за коммунальные услуги, которые полагались гражданам, но не были предоставлены, не придется.

«Мы понимаем, что перебои были, это не вина ни энергоснабжающих организаций, ни управляющих компаний это текущая обстановка, в которой мы с вами живем, и нам ее нужно вместе пройти», — добавил он.

Губернатор также подчеркнул, что постоянно находится на связи как с федеральными властями, так и с жителями региона. Он добавил, что даже на «самые сложные вопросы» необходимо реагировать последовательно и спокойно.

В Белгороде после обстрела и перебоев со светом ограничили работу лифтов
Политика
Фото:Reuters

Утром Гладков сообщал, что для 80 тыс. белгородцев еще не восстановили теплоснабжение после обстрелов, 3 тыс. человек остаются без газа, около 1 тыс. — без электроэнергии.

Накануне мэр города Валентин Демидов рассказал, что после обстрела запустили резервные источники электроснабжения. В администрации также сообщили об ограничении работы лифтов.

