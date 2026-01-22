«Автодор» предупредил о возможном повышении тарифов на платных трассах

«Автодор» рассматривает возможность увеличения стоимости проезда на платных трассах в 2026 году. Это связано с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание дорог

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава «Автодора» («Российские автомобильные дороги») Вячеслав Петушенко заявил, что компания изучает возможность повышения тарифов на проезд по своим платным трассам в этом году. Его цитирует ТАСС.

По словам Петушенко, это связано с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание дорог. «В соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта мы будем рассматривать этот вопрос, безусловно», — сказал он.

Он отметил, что решение о повышении тарифов будет взвешенным, чтобы избежать возможного снижения трафика.

Петушенко напомнил, что в прошлом году сборы за проезд достигли 140 млрд руб., при этом доля М-4 «Дон» снизилась до 47% из-за роста потоков на М-11, М-12 и ЦКАД.

Сейчас в России 14 платных дорог, самая длинная — М4 «Дон», от Москвы до Новороссийска. Последняя индексация прошла в феврале 2025 года: проезд по М-4 «Дон» подорожал на 360 руб. (до 4610 руб.), по М-11 «Нева» — на 320 руб. (до 3550 руб.), по М-12 — на 344 руб. (до 4825 руб.).

Платную дорогу строят в качестве альтернативы уже существующей бесплатной трассе (или ее участку). На ней нет ограничений в виде населенных пунктов, светофоров, железнодорожных переездов и пр. Она также отличается более высокими скоростными режимами.

ООО «Автодор-Платные Дороги» — входит в ГК «Автодор» — российская государственная компания. Была создана в 2014 году для обслуживания скоростных платных дорог, развития клиентских сервисов и предоставления водителям комплексной поддержки.