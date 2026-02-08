 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Премьер Чехии призвал Европу говорить с Путиным и Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: Petr David Josek / AP / ТАСС)

Европейские лидеры должны начать переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным, а также с американским лидером Дональдом Трампом, так как без США Европа не справится. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, его цитирует TN CZ.

По оценке Бабиша, переговоры по Украине идут интенсивно, он также считает, что стороны приближаются к устойчивому решению об окончании российско-украинского военного конфликта. «Но без Трампа Европа с этим не справится», — считает Бабиш.

Он также напомнил, что в Европе стали все чаще говорить о необходимости переговоров с Путиным. «Раньше, когда к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и Путину ездил [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, все это осуждали», — сказал Бабиш.

По его словам, о мире с Путиным и Трампом прежде всего должны вести переговоры ведущие представители европейской политики.

Он упомянул, например, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера или премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

ЕК признала необходимость «в какой-то момент» вести переговоры с Путиным
Политика
Паула Пиньо

В январе Бабиш заявил, что европейские лидеры зря избегали прямого диалога с Путиным, и задался вопросом, не упущено ли для этого время. Он напомнил, что Орбана критиковали за такие контакты, хотя теперь в Европе все чаще говорят об их необходимости. Тогда же Бабиш подчеркнул, что без участия Трампа шансы на мирное урегулирование минимальны.

12 января представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюзу «в какой-то момент» придется вести переговоры с Путиным.

5 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лидеры европейских стран иногда «подпольно» вступают в диалог с Россией и просят не объявлять о контактах. Он считает, что европейцы из-за бескомпромиссной позиции по урегулированию между Москвой и Киевом «попали в собственную ловушку».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Европа Андрей Бабиш переговоры
Андрей Бабиш фото
Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии
2 сентября 1954 года
