Премьер Чехии: для ЕС уже может быть слишком поздно вести переговоры с Россией

Бабиш предположил, что уже «слишком поздно» для переговоров с Россией

Премьер-министр Чехии отметил, что Европа годами избегала прямого диалога. Политик задался вопросом, не слишком ли поздно вести эти переговоры сейчас, когда в ЕС стали больше говорить об их необходимости

Андрей Бабиш (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал политическое руководство стран Европы за нежелание вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. В интервью венгерскому изданию Mandiner он задался вопросом, не слишком ли поздно вести эти переговоры теперь.

Бабиш отметил, что с момента начала вооруженного конфликта Европа избегала прямых переговоров, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который вел этот диалог, подвергался критике.

«Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести с Путиным прямые переговоры. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого», — обратил внимание чешский премьер.

По его мнению, шансов на достижение мирного урегулирования без участия президента США Дональда Трампа практически нет.

В начале января 2026 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что Европе пора начать переговоры с Россией, однако для этого нужно выработать общую для всех стран позицию. По словам политика, если Европа будет говорить только с одной стороной конфликта, ее вклад в переговорах «окажется ограниченным». До этого о намерении поговорить с Владимиром Путиным заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Кремль зафиксировал эти сигналы. Москва считает их позитивной эволюцией позиций представителей Запада.

Президент Владимир Путин отмечал, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта. В их числе он называл «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Также Россия настаивает на выходе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признании этих территорий и Крыма в составе России. Путин подчеркивал, что Москва добьется своих целей дипломатическим или иным путем.