Жителей Воронежской области предупредили о ракетной опасности
В Воронежской области объявили ракетную опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев в 01:49.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал губернатор.
Гусев призвал жителей области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание.
Спустя восемь минут, в 01:57, губернатор сообщил об отбое тревоги.
Текущей ночью об отражении ракетной атаки над Белгородом и Белгородским округом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.
Менее чем за полчаса до этого Гладков объявлял ракетную опасность в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе, через 13 минут он сообщил об отбое тревоги.
