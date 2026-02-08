 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Жителей Воронежской области предупредили о ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявили ракетную опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев в 01:49.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал губернатор.

Гусев призвал жителей области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание.

Спустя восемь минут, в 01:57, губернатор сообщил об отбое тревоги.

По Брянской области нанесен ракетный удар
Политика

Текущей ночью об отражении ракетной атаки над Белгородом и Белгородским округом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Менее чем за полчаса до этого Гладков объявлял ракетную опасность в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе, через 13 минут он сообщил об отбое тревоги.

Читайте РБК в Telegram.

Плугина Ирина
Воронежская область Александр Гусев ракетная опасность
