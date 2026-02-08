Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили полеты
В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) сняли ограничения на полеты, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.
Ограничения вводились для безопасности полетов, уточнили там. Меры сняли в 3:05 мск.
На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Волгограда и Калуги.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне воздушных атак.
В ночь на 8 февраля в Воронежской области менее чем на десять минут объявляли ракетную опасность.
Также текущей ночью об отражении ракетной атаки над Белгородом и Белгородским округом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших не было.
Менее чем за полчаса до этого глава региона на 13 минут объявлял ракетную опасность в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах