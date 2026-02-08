Аэропорты Геленджика и Краснодара возобновили полеты

В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) сняли ограничения на полеты, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для безопасности полетов, уточнили там. Меры сняли в 3:05 мск.

На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Волгограда и Калуги.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне воздушных атак.

В ночь на 8 февраля в Воронежской области менее чем на десять минут объявляли ракетную опасность.

Также текущей ночью об отражении ракетной атаки над Белгородом и Белгородским округом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших не было.

Менее чем за полчаса до этого глава региона на 13 минут объявлял ракетную опасность в Белгороде, Белгородском округе, Шебекино и Шебекинском округе.