Военная операция на Украине⁠,
0

В Новороссийске включали сирену из-за угрозы атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Новороссийске звучала сирена системы оповещения из-за атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил мэр в 00:15.

Кравченко также напомнил жителям города о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы ПВО, специальных и оперативных служб в соцсети.

В 01:11 Кравченко сообщил об отбое тревоги.

Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Краснодарском крае
Политика
Фото:Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

В ноябре прошлого года Новороссийск подвергся атаке дронов. Тогда были повреждены 34 многоквартирных дома, 227 квартир и 48 частных домов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Новороссийск сирена беспилотники
