В Новороссийске включали сирену из-за угрозы атаки беспилотников
В Новороссийске звучала сирена системы оповещения из-за атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — предупредил мэр в 00:15.
Кравченко также напомнил жителям города о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы ПВО, специальных и оперативных служб в соцсети.
В 01:11 Кравченко сообщил об отбое тревоги.
В ноябре прошлого года Новороссийск подвергся атаке дронов. Тогда были повреждены 34 многоквартирных дома, 227 квартир и 48 частных домов.
