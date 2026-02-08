Россия указала Израилю на связь между сносом мемориалов и антисемитизмом

Россия в диалоге с Израилем указывает на связь между демонтажем мемориалов советским солдатам, участвовавшим в освобождении Европы от нацизма и ростом антисемитских настроений, рассказала «РИА Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — заявила Захарова.

После начала военной операции на Украине МИД заявил, что власти Латвии, Литвы и Эстонии проводят «беспрецедентную» кампанию по сносу памятников советским солдатам и дискриминации русскоязычного населения.

В министерстве отметили, что демонтаж мемориалов воинам, освободившим Прибалтику от нацизма, и преследование русскоязычных жителей нарушают международные обязательства в области прав человека и защиты нацменьшинств. МИД также обращал внимание на отсутствие реакции на эти действия со стороны международного сообщества.

В качестве примеров приводили снос памятника советским воинам в Риге, демонтаж монументов в Нарве, планы по эксгумации останков советских солдат, ограничения для русскоязычных СМИ, а также призывы к депортации «нелояльных» русских.

Внешнеполитическое ведомство неоднократно заявляло, что подобные шаги отражают русофобский курс властей стран Балтии.