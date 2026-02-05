В Шебекинском округе при ударе беспилотников пострадали шесть человек
В Шебекинском районе Белгородской области шесть человек пострадали при ударах беспилотников, двое из них получили ранения от детонации FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В городе Шебекино от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.
Второй FPV-дрон атаковал автомобиль на парковке коммерческого объекта. Мужчину с осколочным ранением доставили в Шебекинскую ЦРБ. На месте детонации повреждены здание и три машины.
Еще четыре человека пострадали в селе Графовка. Троим из них диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки, их доставили в местную амбулаторию. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения ног и грудной клетки, он был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.
Ранее Гладков сообщил о гибели врача-рентгенолога Центральной районной больницы Краснояружского района Белгородской области. Он находился в движущейся машине, когда беспилотник атаковал ее. Мужчина скончался на месте.
