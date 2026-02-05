 Перейти к основному контенту
В Шебекинском округе при ударе беспилотников пострадали шесть человек

В Шебекинском районе Белгородской области шесть человек пострадали при ударах беспилотников, двое из них получили ранения от детонации FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В городе Шебекино от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

FPV-дрон: что это такое, где и как применяется
База знаний
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Второй FPV-дрон атаковал автомобиль на парковке коммерческого объекта. Мужчину с осколочным ранением доставили в Шебекинскую ЦРБ. На месте детонации повреждены здание и три машины.

Еще четыре человека пострадали в селе Графовка. Троим из них диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки, их доставили в местную амбулаторию. Четвертый пострадавший получил осколочные ранения ног и грудной клетки, он был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее Гладков сообщил о гибели врача-рентгенолога Центральной районной больницы Краснояружского района Белгородской области. Он находился в движущейся машине, когда беспилотник атаковал ее. Мужчина скончался на месте.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
беспилотники Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
