В Тверской области из-за беспилотников загорелось предприятие
В Конаковском округе Тверской области при отражении налета беспилотников на предприятии вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора Виталий Королев.
Информации о пострадавших нет.
«Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте», — говорится в сообщении. Глава регионе не уточнил, о каком предприятии идет речь.
Регион регулярно подвергается налетам дронов. Так, 6 января над Тверской областью сбили шесть беспилотников.
