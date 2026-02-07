В Тверской области из-за беспилотников загорелось предприятие

В Конаковском округе Тверской области при отражении налета беспилотников на предприятии вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Информации о пострадавших нет.

«Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте», — говорится в сообщении. Глава регионе не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Регион регулярно подвергается налетам дронов. Так, 6 января над Тверской областью сбили шесть беспилотников.