Военная операция на Украине⁠,
0

В Тверской области из-за беспилотников загорелось предприятие

Сюжет
Военная операция на Украине

В Конаковском округе Тверской области при отражении налета беспилотников на предприятии вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Информации о пострадавших нет.

«Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте», — говорится в сообщении. Глава регионе не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Над тремя регионами России сбили десять дронов
Политика
Фото:Минобороны России

Регион регулярно подвергается налетам дронов. Так, 6 января над Тверской областью сбили шесть беспилотников.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Тверская область беспилотники пожар предприятие
