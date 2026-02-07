Гладков рассказал, что уходил в укрытие при ракетном обстреле

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что уходил в укрытие при обстреле

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходил в укрытие при ракетном обстреле во время осмотра объектов инфраструктуры.

«Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — написал Гладков в Мах.

По его словам, вместе с начальником ГУ МЧС Сергеем Потаповым он также посетил пункты временного обогрева в Белгороде, расположенные в зданиях Росстата, администрации города и правительства области. Они будут открыты всю ночь. С 9:00 8 февраля работу в круглосуточном режиме продолжит пункт обогрева в здании Росстата.

«В «Россетях» провели совещание по ходу восстановительных работ энергосистемы региона», — написал Гладков.

Утром губернатор сообщил об обстреле Белгорода, отметив, что «пошли отключения по городу и районам области». Днем он уточнил, что пострадали четверо мужчин на одном из инфраструктурных объектов, двое из них были доставлены в больницу.

Вечером Гладков рассказал, что в результате второй за сутки атаки на Белгород повреждена критическая энергоинфраструктура.

Мэр города Валентин Демидов уточнил, что при последнем ударе получили повреждения объекты коммунальной инфраструктуры, в городе запустили резервные источники питания.

Позднее Демидов сообщил о повторной атаке за вечер. По его словам, ракетные удары были нанесены в 20:02 и 20:38.