По Брянской области нанесен ракетный удар

Из-за атаки в семи муниципальных образованиях наблюдаются перебои с тепло- и электроснабжением, сообщил губернатор. Два человека пострадали, повреждены частные дома, административное здание и церковь

Брянская область подверглась атаке ракетами «Нептун» и реактивными системами залпового огня HIMARS, удар привел к нарушению тепло- и электроснабжения в семи муниципальных образованиях, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, в Выгоничском районе пострадали двое мирных жителей. Пострадавших мужчин госпитализировали.

Кроме того, повреждения получили частные дома, административное здание и церковь.

В 19:53 Богомаз предупредил жителей о ракетной опасности, в 20:14 он сообщил об отбое тревоги.

Минобороны вечером заявило, что с 14:00 до 20:00 над областью сбили пять беспилотников.