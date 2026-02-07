По Брянской области нанесен ракетный удар
Брянская область подверглась атаке ракетами «Нептун» и реактивными системами залпового огня HIMARS, удар привел к нарушению тепло- и электроснабжения в семи муниципальных образованиях, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
По его словам, в Выгоничском районе пострадали двое мирных жителей. Пострадавших мужчин госпитализировали.
Кроме того, повреждения получили частные дома, административное здание и церковь.
В 19:53 Богомаз предупредил жителей о ракетной опасности, в 20:14 он сообщил об отбое тревоги.
Минобороны вечером заявило, что с 14:00 до 20:00 над областью сбили пять беспилотников.
