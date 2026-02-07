AZUR air объяснила задержки рейсов из Таиланда в города России

Фото: JetKat / Shutterstock

Авиакомпания AZUR air 7 февраля вынужденно корректирует расписание части рейсов для сокращения общего времени задержек по маршрутной сети. Корректировки связаны с задержкой рейсов ZF-2904 Пхукет — Москва и ZF-2903 Москва — Пхукет по технической причине, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Изменения во времени вылета коснулись следующих рейсов из Таиланда: ZF-2948 Пхукет — Новосибирск, ZF-2902 Пхукет — Москва и ZF-2952 Пхукет — Москва. Другие рейсы, в том числе ZF-2972 Пхукет — Красноярск и ZF-2924 Пхукет — Самара, вылетают согласно расписанию.

В авиакомпании сообщили, что службы прикладывают усилия для стабилизации графика полетов. Представители перевозчика работают с пассажирами, им предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

По состоянию на 18:00 мск все пассажиры размещены в гостиницах, в том числе во взаимодействии с туроператорами.

Как сообщили ТАСС в международном аэропорту Пхукета, рейс Azur Air ZF-2902 Пхукет — Москва задерживался как минимум на восемь часов. В генконсульстве России в провинции Пхукет агентству заявили, что знают о ситуации и следят за ее развитием.

Двумя днями ранее, 5 февраля, генеральный директор AZUR air Евгений Королев сообщил о планах сократить полетную программу из регионов России в Таиланд. Он объяснил это временными сложностями с авиатехникой и ограничений из-за режима «Ковер».

По его словам, перевозчик совместно с туроператорами «прореживает» расписание, чтобы повысить регулярность полетов и обеспечить безопасность. До этого, в течение последних двух недель, самолеты авиакомпании дважды совершали незапланированную посадку.