Общество
0

Врач рассказал о состоянии напавшего на общежитие в Уфе подростка

Фото: ufa_rb / Telegram
Фото: ufa_rb / Telegram

Подросток, напавший с ножом на студентов общежития медвуза в Уфе, находится в реанимации в стабильном состоянии, сообщил РЕН ТВ заведующий хирургическим отделением ГДКБ № 17 Айбулат Алибаев.

«Пациент контактный, состояние стабильное», — сказал он.

У 15-летнего подростка диагностировали резаные раны шеи и предплечья, однако много крови он не потерял. По словам врача, его могут выписать уже через 7–10 дней.

Общество
Фото:ufa_rb / Telegram

Днем 7 февраля подросток напал с ножом на студентов общежития Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе. В результате пострадали четверо индийских студентов и двое сотрудников полиции.

Силовики получили ранения при задержании юноши — тот оказал сопротивление и нанес удары полицейским. Кроме того, нападавший ранил себя.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК).

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Уфа нападение студенческое общежитие подросток
