Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы

Фото: ufa_rb / Telegram

Медики доставили 5 человек в больницы Уфы после нападения подростка на общежитие. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в телеграм-канале.

«На место оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Одна из них продолжает дежурить на месте. Двоих пациентов доставили в городскую больницу №18, по одному в городские больницы №13, №21. Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался», — написал Рахматуллин,

15-летний напавший на студенческое общежитие Уфы госпитализирован в детскую больницу №17. По словам министра, врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.

Нападавший в ходе задержания оказал сопротивление сотрудникам полиции и ранил самого себя.

СК возбудил дело в отношении подростка, который с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов. Ему вменяют статьи о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК).