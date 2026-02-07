 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы

Фото: ufa_rb / Telegram
Фото: ufa_rb / Telegram

Медики доставили 5 человек в больницы Уфы после нападения подростка на общежитие. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в телеграм-канале. 

«На место оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Одна из них продолжает дежурить на месте. Двоих пациентов доставили в городскую больницу №18, по одному в городские больницы №13, №21. Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался», — написал Рахматуллин, 

15-летний напавший на студенческое общежитие Уфы госпитализирован в детскую больницу №17. По словам министра, врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.

Нападавший в ходе задержания оказал сопротивление сотрудникам полиции и ранил самого себя. 

Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе
Общество
Фото:ufa_rb / Telegram

СК возбудил дело в отношении подростка, который с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов. Ему вменяют статьи о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Илья Трапезников
общежитие нападение инцидент происшествие Уфа
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие
Общество
При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек
Общество
Неизвестный с ножом напал на студентов в общежитии университета в Уфе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Тренер сборной поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Играх Спорт, 16:50
Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы Общество, 16:47
СК сообщил о ранении двух полицейских при нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:46
Непряева стала 17-й в скиатлоне, победила шведка. Что происходит на Играх Спорт, 16:42
СК возбудил уголовное дело из-за нападения на уфимское общежитие Общество, 16:26
Пострадавшая при атаке БПЛА 19-летняя жительница Батайска умерла Общество, 16:21
Британского фристайлиста не наказали за политический пост на Олимпиаде Спорт, 16:18
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Очевидцы рассказали о нападении на общежитие в Уфе Общество, 16:12
«Барселона» объявила о выходе из проекта футбольной Суперлиги Спорт, 16:12
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Непряева упала и осталась без медали в скиатлоне на Олимпиаде Спорт, 15:59
При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек Общество, 15:50