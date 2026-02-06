ВТБ выяснил, каких россиян чаще обманывали мошенники в 2025 году

Фото: smith371 / Shutterstock

Среди клиентов, которые попадались на уловки злоумышленников в 2025 году, количество женщин составило 54 против 46% мужчин, в то время как в прошлом году соотношение было равным, показали результаты исследования ВТБ (есть в распоряжении РБК).

«Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников, потому что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений», — прокомментировал изменение вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Чаще всего женщины подвергались атакам весной, особенно в апреле и мае. Кроме того, средний возраст пострадавших увеличился до 48 лет (50 лет среди женщин, 46 лет среди мужчин). В прошлом году он составлял около 40 лет.

Что касается географии, большинство мошеннических схем были реализованы с помощью клиентов из крупных регионов: на Москву и область суммарно пришлось 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и область — более 7%. Минимальное же число мошеннических случаев пришлось на Воронежскую и Тульскую области — около 1%.

По оценке «Сбера», за 2025 год кибермошенники похитили у россиян 275–295 млрд руб. Об этом сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании в Совете Федерации.

Расхождение с оценками МВД и ЦБ Кузнецов объяснил тем, что Банк России при подсчетах учитывает только переводы из приложений банков, а МВД считает статистику только по заявлениям пострадавших. «Сбер» же учитывает и случаи, когда клиент снимал деньги со счета, а наличные отдавал мошенникам. В статистику включены не только клиенты «Сбера», она охватывает весь рынок, пояснили РБК в банке.

По данным Банка России, только с января по сентябрь 2025 года мошенникам удалось похитить у россиян 21,4 млрд руб. При этом «средний чек» одной мошеннической операции составил 15,4 тыс. руб. Согласно статистике МВД, которую привел «Сбер» (точный период не назван), мошенниками было похищено 200 млрд руб., причем «средний чек» составил 233,3 тыс. руб.