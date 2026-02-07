Кадры с места нападения вооруженного ножом подростка на общежитие в Уфе
Прокуратура Башкортостана показала кадры работы ведомства в общежитии, на студентов которого ранее с ножом напал 15-летний подросток. На видео, в частности, запечатлен разбитый и измазанный кровью стеклопакет одной из дверей общежития. На кадрах также видна работа сотрудников МВД России.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что на месте происшествия находятся заместитель прокурора республики Андрей Маркин и прокурор города Уфы Андрей Надежкин.
Ранее прокурор республики поручил провести проверку по факту нападения. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента, взяты на контроль городской прокуратурой.
Речь идет о статье о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК). Их вменяют 15-летнему местному жителю. Днем 7 февраля он напал с ножом на студентов общежития медицинского вуза в Уфе. В результате пострадали не менее шести человек, включая двух полицейских.
