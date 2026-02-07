 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Прокуратура начала проверку после нападения подростка на общежитие в Уфе

Фото: ufa_rb / Telegram
Фото: ufa_rb / Telegram

Прокурор Башкортостана поручил провести проверку после нападения 15-летнего подростка на студентов в уфимском общежитии, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

«По поручению прокурора Республики Башкортостан организованы проверочные мероприятия, в рамках которых будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц министерства просвещения региона и образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения, взяла на контроль городская прокуратура. На место происшествия выехал зампрокурора республики Андрей Маркин.

Фото:ufa_rb / Telegram

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК). Статью вменяют 15-летнему местному жителю, обвиняемому в нападении.

При задержании он оказал сопротивление полиции, в ходе чего ножевые ранения получили двое сотрудников ведомства. Всего в результате инцидента пострадали шесть человек, включая подростка.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Уфа нападение прокуратура уголовное дело проверка



