Прокуратура начала проверку после нападения подростка на общежитие в Уфе

Фото: ufa_rb / Telegram

Прокурор Башкортостана поручил провести проверку после нападения 15-летнего подростка на студентов в уфимском общежитии, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

«По поручению прокурора Республики Башкортостан организованы проверочные мероприятия, в рамках которых будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц министерства просвещения региона и образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения, взяла на контроль городская прокуратура. На место происшествия выехал зампрокурора республики Андрей Маркин.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК). Статью вменяют 15-летнему местному жителю, обвиняемому в нападении.

При задержании он оказал сопротивление полиции, в ходе чего ножевые ранения получили двое сотрудников ведомства. Всего в результате инцидента пострадали шесть человек, включая подростка.