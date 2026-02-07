При нападении мужчины с ножом на общежитие в Уфе пострадали пять человек

Фото: ufa_rb / Telegram

При нападении мужчины, вооруженного ножом, на студентов в общежитии университета в Уфе пострадали пять человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, среди раненых один полицейский. Baza пишет о шести пострадавших, включая студентов, силовика и ребенка. По информации телеграм-канала, злоумышленник напал на корпус общежития для иностранных студентов. В результате инцидента двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, еще трое находятся в состоянии средней тяжести.

«Уфа онлайн», которая также сообщает о шести пострадавших, уточняет, что ранения получили люди в возрасте от 17 до 35 лет, среди них один охранник. Большинство из жертв нападения госпитализированы с ножевыми ранениями, одного человека доставили в больницу с химическим ожогом глаз.

Нападавший задержан.

РБК обратился за комментарием в СК, Росгвардию, Минздрав Башкирии, направил запрос в Башкирский государственный медицинский университет.

Это не первое нападение на учебное учреждение за неделю. Однако ранее инциденты происходили в школах и при участии их учеников.

Так, 4 февраля в красноярской школе восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей молотком. Тогда пострадали пять человек. За день до этого, 3 февраля, девятиклассник пришел на урок в уфимскую гимназию с пластиковым пневматическим автоматом и выстрелил в преподавателя и трех одноклассников. Школьника задержали, никто не пострадал.