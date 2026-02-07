За ночь ПВО уничтожила 82 беспилотника над тринадцатью регионами
В течение прошедшей ночи (с 23:00 мск 6 февраля до 7:00 7 февраля) силы ПВО перехватили над Россией 82 беспилотника, сообщило Минобороны.
Больше половины аппаратов уничтожили над Волгоградской областью — 45. Восемь дронов перехватили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саранской областями, по четыре — над Орловской и Тверской.
Еще три беспилотника сбили над Курской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
В течение ночи полеты приостановили аэропорты Калуги, Пензы, Саратова и Волгограда. На момент публикации материала ограничительные меры продолжают действовать только в Волгограде.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах