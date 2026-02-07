 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь ПВО уничтожила 82 беспилотника над тринадцатью регионами

Сюжет
Военная операция на Украине

В течение прошедшей ночи (с 23:00 мск 6 февраля до 7:00 7 февраля) силы ПВО перехватили над Россией 82 беспилотника, сообщило Минобороны.

Больше половины аппаратов уничтожили над Волгоградской областью — 45. Восемь дронов перехватили над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саранской областями, по четыре — над Орловской и Тверской.

Еще три беспилотника сбили над Курской областью и по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Три российских аэропорта возобновили полеты
Политика

В течение ночи полеты приостановили аэропорты Калуги, Пензы, Саратова и Волгограда. На момент публикации материала ограничительные меры продолжают действовать только в Волгограде.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны беспилотники Волгоградская область ПВО
