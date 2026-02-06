Гладков рассказал о поврежденной энергетике после обстрела Белгорода
В результате обстрела Белгорода энергетическая инфраструктура города, а также ряда округов Белгородской области получила большой объем повреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов», — сказал он.
Глава региона заверил, что аварийные бригады находятся на своих местах.
Белгород подвергся обстрелу в ночь на 6 февраля. Вскоре после атаки мэр Валентин Демидов сообщил, что никто не пострадал. Кроме того, он рассказал о серьезных повреждениях в инфраструктуре и сбоях в подаче электроэнергии, теплоснабжении и воды.
