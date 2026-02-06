 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков рассказал о поврежденной энергетике после обстрела Белгорода

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате обстрела Белгорода энергетическая инфраструктура города, а также ряда округов Белгородской области получила большой объем повреждений, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов», — сказал он.

Глава региона заверил, что аварийные бригады находятся на своих местах.

В Белгороде после ракетного удара произошли сбои в подаче света и тепла
Политика
Фото:Антон Вергун / ТАСС

Белгород подвергся обстрелу в ночь на 6 февраля. Вскоре после атаки мэр Валентин Демидов сообщил, что никто не пострадал. Кроме того, он рассказал о серьезных повреждениях в инфраструктуре и сбоях в подаче электроэнергии, теплоснабжении и воды.

