Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова после угроз США взять территорию под свой контроль. Об этом сообщает Financial Times.

Во время торжественного открытия консульства перед гостями выступила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. Она заявила, что государство будет «стоять плечом к плечу с народами Гренландии и Дании». Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт добавила, что открытие консульства укрепит отношения между островом и Канадой.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна приняла новый «принципиальный и прагматичный подход». Он отметил, что Канада полностью поддерживает суверенитет Гренландии и сторону Дании.

Канада не впервые выступает в поддержку Гренландии. Так, еще в январе высокопоставленные чиновники в правительстве государства заявили, что Канада разработала планы по отправке военного контингента в Гренландию для учений. По мнению чиновников, отправка военных неизбежна. Также свои войска на остров решили отправить европейские страны: Германия, Швеция, Франция и Норвегия.

Об аннексии Гренландии президент США Дональд Трамп начал говорить с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года. С тех пор он неоднократно заявлял, что контролировать остров должны США. Он утверждал, что Гренландию окружили российские и китайские военные корабли и безопасность острову может обеспечить только США. Также американский лидер не исключал, что контроль над островом могут установить силой.

Гренландия — автономная территория в составе королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление. Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т.п. Гренландия юридически входит в состав Датского королевства, но считается «автономной территорией» с правом на самоопределение; вопрос возможной независимости формально может решаться только по совместному согласию Дании и самих жителей острова.