Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Президент США Дональд Трамп на субботнем банкете клуба

«Альфальфа» пошутил про вторжение в Гренландию, пишет The Washington Post.

«Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить», — объяснил затем Трамп. «У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — добавил глава Белого дома.

Республиканец также указал на Кевина Уорша, которого номинировал на пост нового главы Федеральной резервной системы (центрального банка). «Если он не снизит ставки, я его засужу», — сказал Трамп, но после небольшой паузы добавил: «Я шучу».

На банкете присутствовали такие противники американского лидера, как глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон

(в январе Трамп подал иск на $5 млрд к банку JPMorgan и его генеральному директору из-за отказа обслуживать его счета), филантроп и основатель Carlyle Group Дэвид Рубенштейн, которого Трамп уволил с поста главы Кеннеди-центр) и Джером Х. Пауэлл (уходящий с поста глава ФРС), пишет WP. Некоторые шутки прозвучали неудачно, и в зале неоднократно воцарялась тишина, отмечает газета.

«Многих в зале я ненавижу. Большинство из вас мне нравятся», — заявил, по словам одного из присутствующих, Трамп. «Кто, черт возьми, мог подумать, что это произойдет?» — добавил он.

Позже глава Белого дома объяснил журналистам: «Это просто насмешка. Это вечер комедии». Однако добавил, что все-таки надеется, что Уорш снизит процентные ставки.

Трамп также упомянул документальный фильм о первой леди «Мелания», снятый компанией Amazon, основатель которой, Джефф Безос, является членом клуба «Альфальфа». Американский лидер с юмором отнесся к тому, что в названии фильма не упоминается «Трамп». Он отметил, что его жена говорит на нескольких языках. «Когда она на меня злится, — сказал Трамп, — это словно снова оказаться в Давосе».

Президент также похвастался строительством бального зала в Белом доме и проведением чемпионата мира по футболу в этом году и летних Олимпийских игр в 2028 году.

Трамп в 2017 году отменил свой поход на банкет клуба «Альфальфа», его предшественник Джо Байден ни разу не выступал перед гостями клуба за время своего президентства, пишет WP.

Клуб был основан в 1913 году четырьмя друзьями, которые собрались, чтобы отпраздновать 19 января день рождения генерала армии Конфедерации Роберта Эдварда Ли. Название клуба отсылает к люцерне, корни которой глубоко поникают в почву. Клуб не принимал чернокожих членов до 1974 года, а женщин — до 1994 года.

После банкета Трамп улетел в Палм-Бич.

Материал дополняется