0

Синоптик назвал последний день морозов в Москве

Тишковец: наступит умеренно холодный и снежный февраль
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Пятница, 6 февраля, в Москве станет последним днем аномальных морозов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Последние сутки рабочей недели станут финальным аккордом в затянувшемся периоде аномального холода», — отметил он.

На фоне приближения теплого атмосферного фронта столбики термометров в столице в течение дня покажут от минус 8 до минус 3 градусов, ветер юго-восточный, 3–8 м/с, вечером возможен небольшой снег.

На метеостанции ВДНХ утром зафиксировано минус 14,8 градуса, в Бутово — минус 22,8 градуса, а в Тушино — минус 17,3 градуса. На юге области, в Серебряных Прудах, температура опустилась до минус 28,8 градуса.

В выходные холод ослабнет, пройдут умеренные снегопады, температура повысится до минус 7, местами до минус 12 градусов, что приведет к более комфортной зимней погоде. «Наконец-то наступит по-зимнему комфортный, умеренно холодный и снежный февраль», — резюмировал Тишковец.

Синоптик объяснила отсутствие туманов и изморози в Московском регионе
Общество
Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Ранее, 4 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус допустил, что текущая пятидневка в Москве окажется самой холодной в XXI веке. Сообщив об этом, он сослался на прогноз, согласно которому ожидался пик морозов.

«В век глобального потепления более холодным начало последнего зимнего месяца было лишь однажды, в феврале 2012 года: тогда средняя температура воздуха за этот же период составила минус 20,2 градуса», — отметил синоптик.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
морозы в Москве синоптик прогноз погоды
