Ночью в Подмосковье похолодало до минус 30

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минувшей ночью в Подмосковье была аномально холодная погода: синоптики зафиксировали минус 30 градусов. В Москве температура воздуха составляла от минус 21 до минус 23 градусов. Об этом РБК сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Зима продолжает испытывать жителей столичного региона, потому что впереди нас ожидает еще более морозный период. И в среду, и в четверг ночная температура в Москве будет также в пределах минус 21 — минус 23, а по области возможно понижение до минус 28 градусов, как и сегодня», — рассказала она. Позднякова добавила, что дневная температура в Москве в ближайшие двое суток составит минус 15–17 градусов, а в Московской области — минус 15–20 градусов. Эти показатели ниже климатической нормы на 10–12 градусов.

30-градусные морозы в России зафиксировали в Тамбове, Липецке, Иваново, Рязанской и Пензенской областях. Кроме того, ниже минус 30 градусов упала температура в Нижегородской, Орловской и Ульяновской областях, а также в Кировском и Архангельском регионах, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Наиболее низкой была температура в Коми: там она составила минус 38,2 градуса.

6 и 7 февраля погода улучшится из-за смещения антициклона. Ее будет определять южный циклон, однако тепла он не принесет. Также в эти дни может выпасть снег. Морозы в Москве ослабнут до минус 12–17 градусов. В субботу, 7 февраля, температура воздуха составит минус 10–15 градусов. Ожидать существенного потепления, по словам Поздняковой, не стоит.

В Калининграде ожидаются аномальные морозы до минус 25 градусов, тогда как обычно в это время погода становится похожей на весеннюю. Ниже февральской нормы будет погода в Крыму и на Черноморском побережье.