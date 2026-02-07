Reuters сообщил, что Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС
На переговорах в Абу-Даби российская сторона отвергла вариант передать США полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Предложение подразумевало, что Вашингтон будет контролировать электростанцию и распределять вырабатываемую ею электроэнергию между Россией и Украиной.
Российская делегация же настаивает, что ЗАЭС должна быть под полным контролем Москвы. Вместе с тем переговорщики предложили Украине дешевую электроэнергию, но Киев считает эти условия неприемлемыми.
Запорожская АЭС с марта 2022 года находится под контролем России, однако российская и украинская стороны не могут договориться по поводу ее судьбы.
Politico писало, что на первом раунде переговоров в Абу-Даби российская сторона предложила «на справедливой основе» разделить с Украиной получаемую на станции электроэнергию.
Материал дополняется
