Reuters: Россия отказалась от передачи США полного контроля над ЗАЭС

Reuters сообщил, что Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС

На переговорах в Абу-Даби российская сторона отвергла вариант передать США полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Предложение подразумевало, что Вашингтон будет контролировать электростанцию и распределять вырабатываемую ею электроэнергию между Россией и Украиной.

Российская делегация же настаивает, что ЗАЭС должна быть под полным контролем Москвы. Вместе с тем переговорщики предложили Украине дешевую электроэнергию, но Киев считает эти условия неприемлемыми.

Запорожская АЭС с марта 2022 года находится под контролем России, однако российская и украинская стороны не могут договориться по поводу ее судьбы.

Politico писало, что на первом раунде переговоров в Абу-Даби российская сторона предложила «на справедливой основе» разделить с Украиной получаемую на станции электроэнергию.

Материал дополняется