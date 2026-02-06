Песков пожелал России быть частью мира, а не «вариться в себе»

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Россия и русская культура должны быть частью всего мира, а не «вариться в себе», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что иначе не будет условий для развития русской культуры.

«Ни одна культура, как мне кажется, не может развиваться, варясь в себе, даже великая русская культура. Мы должны быть частью всего мира», — сказал Песков на церемонии награждения литературной премии «Слово» за 2025 год.

В 2020 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия — это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо развивать высокие технологии.

В 2023 году на форуме «Валдай» президент также отметил, что российскую цивилизацию нельзя привести к одному знаменателю, как и невозможно ее разделить, «потому что она существует только в своей целостности, духовном и культурном богатстве».