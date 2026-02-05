Политика,
Путин заявил об устремленности русского народа в будущее
Русский народ устремлен в будущее, заявил президент Владимир Путин на торжественной церемонии открытия Года единства народов России. Ц
"Русский народ - еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее", - сказал Путин.
Материал дополняется
