Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах разговора Путина и Трампа

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В планах президента Владимира Путина пока нет разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется [разговор]», — ответил он на вопрос о том, есть ли в планах Путина разговор с американским лидером.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 28 декабря 2025 года. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, диалог носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер»: стороны проявили взаимную заинтересованность достичь долговременного урегулирования украинского конфликта.

В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд переговоров российской, украинской и американской делегаций по урегулированию на Украине. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон оценили переговоры как конструктивные и продуктивные, а в Кремле заявили, что подводить итоги пока рано, поскольку делегация продолжает докладывать российскому президенту о ходе встреч.