Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах разговора Путина и Трампа
В планах президента Владимира Путина пока нет разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется [разговор]», — ответил он на вопрос о том, есть ли в планах Путина разговор с американским лидером.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 28 декабря 2025 года. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, диалог носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер»: стороны проявили взаимную заинтересованность достичь долговременного урегулирования украинского конфликта.
В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд переговоров российской, украинской и американской делегаций по урегулированию на Украине. Обсуждения велись в закрытом режиме. Киев и Вашингтон оценили переговоры как конструктивные и продуктивные, а в Кремле заявили, что подводить итоги пока рано, поскольку делегация продолжает докладывать российскому президенту о ходе встреч.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах