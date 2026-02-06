 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

В Польше на территории воинской части упал неизвестный дрон

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Неизвестный беспилотник упал на территорию воинской части в Польше, сообщила в соцсети X местная военная жандармерия.

«Проводится расследование по факту падения небольшого беспилотника 6 февраля этого года на территории 1-го батальона воздушной кавалерии [аэромобильного батальона польской армии. — Прим. РБК] в Лежнице-Вельке», — говорится в сообщении.

По данным жандармерии, упавший беспилотник не нанес никакого ущерба. О пострадавших информация также не поступала.

В Польше упал дрон
Политика

В середине декабря дрон упал на частный участок в польском Лекове. По данным корреспондента RMF FM, речь, вероятнее всего, о разведывательном дроне, который потерпел крушение во время военных учений в регионе. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее, в конце октября, в Польше военный дрон потерял связь и упал, повредив автомобиль Польской почты и два грузовика службы доставки. Власти тогда уточнили, что аппарат был учебным и принадлежал польской армии. В том инциденте также никто не пострадал.

В конце декабря в Польше объявили о планах построить систему обороны от дронов за €2 млрд в течение двух лет, не ожидая запуска общеевропейской инициативы «стена дронов». В октябре Европейская комиссия представила концепцию «стены дронов», предназначенной для защиты восточных рубежей НАТО от угроз с воздуха.

