Стубб назвал недоразумением ажиотаж из-за двух военных в Гренландии

Александр Стубб (Фото: Carl Court / Getty Images)

Президент Финляндии Александр Стубб назвал недоразумением ажиотаж вокруг отправки двух финских военных в Гренландию. Об этом он заявил в интервью журналу Foreign Affairs.

«Это было небольшое недоразумение. Это, по сути, была разведывательная миссия, которая была согласована с США <…>, и где-то здесь произошел сломанный телефон», — сказал Стубб.

По его словам, речь шла о подготовке к учениям.

«США вряд ли испугаются двух солдат, которых Финляндия отправит, чтобы проверить ситуацию в Гренландии. И то, что они делали, было, по сути, подготовкой к военным учениям», — добавил президент Финляндии.

15 января Финляндия отправила военных на остров после того, как Дания обратилась к странам-союзникам с просьбой принять участие в учениях.

17 января президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с некоторых стран, в том числе Финляндии, будет взиматься десятипроцентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты. По его словам, европейские страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

23 января портал Yle сообщил, что миссия офицеров связи из Финляндии завершилась.