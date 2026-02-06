TNI объяснил, зачем Германия перебросит 105 танков на белорусскую границу
Около 5 тыс. немецких военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8 вскоре будут постоянно дислоцированы вдоль юго-восточной границы Литвы с Белоруссией — это часть плана НАТО OPLAN DEU («Оперативный план Германии»), пишет обозреватель The National Interest (TNI) Питер Сучиу.
Автор напомнил, что в прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках планируемого увеличения военного присутствия, которое к 2027 году может привести к размещению свыше 5 тыс. военнослужащих, отмечается в материале.
Немецкую бригаду в Руднинкае — это военный полигон, находящийся недалеко от литовско-белорусской границы — будет поддерживать многонациональное боевое подразделение из восьми стран-союзников, которое будет поочередно прибывать в регион.
По словам Сучиу, размещение немецких войск в Литве призвано «сдерживать Москву и обеспечить Берлину время для ответа в случае вторжения России».
Он подчеркивает, что увеличение численности войск бундесвера в странах Балтии является крупнейшим постоянным зарубежным размещением немецких военных со времен Второй мировой войны.
В июне 2024-го министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия должна подготовиться к возможной войне к 2029 году. Через некоторое время Bild и Spiegel опубликовали OPLAN DEU — оперативный план на случай возможного военного конфликта с Россией.
Москва неоднократно заявляла, что сам Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин называл «невероятной ложью» и «бредом».
