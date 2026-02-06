 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

TNI объяснил, зачем Германия перебросит 105 танков на белорусскую границу

TNI: 105 танков Германии у границ Белоруссии — часть плана OPLAN DEU
Фото: Alexandra Beier / Getty Images
Фото: Alexandra Beier / Getty Images

Около 5 тыс. немецких военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8 вскоре будут постоянно дислоцированы вдоль юго-восточной границы Литвы с Белоруссией — это часть плана НАТО OPLAN DEU («Оперативный план Германии»), пишет обозреватель The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Автор напомнил, что в прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках планируемого увеличения военного присутствия, которое к 2027 году может привести к размещению свыше 5 тыс. военнослужащих, отмечается в материале.

Немецкую бригаду в Руднинкае — это военный полигон, находящийся недалеко от литовско-белорусской границы — будет поддерживать многонациональное боевое подразделение из восьми стран-союзников, которое будет поочередно прибывать в регион.

По словам Сучиу, размещение немецких войск в Литве призвано «сдерживать Москву и обеспечить Берлину время для ответа в случае вторжения России».

Он подчеркивает, что увеличение численности войск бундесвера в странах Балтии является крупнейшим постоянным зарубежным размещением немецких военных со времен Второй мировой войны.

Глава делегации в Вене заявила, что Россия «обнулит все потуги» НАТО
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В июне 2024-го министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия должна подготовиться к возможной войне к 2029 году. Через некоторое время Bild и Spiegel опубликовали OPLAN DEU — оперативный план на случай возможного военного конфликта с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что сам Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а заявления о планах России атаковать страны Европы и НАТО президент Владимир Путин называл «невероятной ложью» и «бредом».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
НАТО в Европе НАТО Германия Литва военные
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Посол России назвал мертвой идею отправки войск НАТО на Украину
Политика
Румыния и Германия заключили соглашение о совместных оборонных проектах
Политика
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии Политика, 11:37
В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ Политика, 11:35
Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о покушении на генерала Политика, 11:32
«Синара» предрекла повторение кейса «Самолета» у других компаний на рынке Инвестиции, 11:28
Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео Общество, 11:28
Роттердамский фестиваль-2026: вариации на тему Африки Стиль, 11:27
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление выдачи ипотеки после рекорда Недвижимость, 11:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Чем известен депутат Дорошенко, детей которого арестовали в Сочи 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на взлет и посадку Политика, 11:23
Как ставить SMART-цели, чтобы достичь желаемого Образование, 11:22
Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА Спорт, 11:22
Рекордсмен мира выразил сожаление из-за отсутствия Лысенко на турнирах Спорт, 11:18
Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео Политика, 11:17