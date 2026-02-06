Кадыров сообщил о возвращении из украинского плена 20 уроженцев Чечни
В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 20 уроженцев Чечни, сообщает глава республики Рамзан Кадыров.
«Министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых уроженцы Чеченской Республики», — написал в посте Кадыров.
Обмен пленными произошел 5 февраля, Россия и Украина вернули друг другу по 157 военнопленных, включая тех, кого Киев ранее отказывался принимать, сообщил помощник российского президента Владимир Мединский.
С обеих сторон также было передано по пять раненых. Обмен прошел при посредничестве США и ОАЭ.
