Кадыров сообщил о возвращении из украинского плена 20 уроженцев Чечни

В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 20 уроженцев Чечни, сообщает глава республики Рамзан Кадыров.

«Министерство обороны РФ вернуло домой 157 российских бойцов, 20 из которых уроженцы Чеченской Республики», — написал в посте Кадыров.

Обмен пленными произошел 5 февраля, Россия и Украина вернули друг другу по 157 военнопленных, включая тех, кого Киев ранее отказывался принимать, сообщил помощник российского президента Владимир Мединский.

С обеих сторон также было передано по пять раненых. Обмен прошел при посредничестве США и ОАЭ.