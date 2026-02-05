Мединский заявил, что Киев принял пленных, от которых раньше отказывался

Фото: пресс-служба Президента Украины

В рамках обмена на Украину вернулись пленные из той тысячи солдат ВСУ, от которых Киев ранее отказывался. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

«С украинской стороны пленные из той тысячи, которую Украина не хотела брать. Также с каждой стороны передано по пять раненых», — написал он в телеграм-канале.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский по итогам первого дня переговоров США, России и Украины в Абу-Даби анонсировал обмен пленными «в ближайшее время».

Днем 5 февраля Россия и Украина в четверг провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157». Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии — там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также будут возвращены трое российских граждан — мирных жителей Курской области.

В российском Минобороны подчеркнули, что обмен прошел при посредничестве США и ОАЭ.

6 августа 2025 года Мединский, который тогда был главой российской делегации на переговорах в Стамбуле, заявил, что из-за отказа Киева от 1 тыс. пленных солдат очередной этап «так и не начался».

«1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», — написал он тогда, приложив ссылку на сайт со списком военнослужащих.