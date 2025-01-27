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Политика ,  
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Путин назвал снятие блокады важнейшим рубежом борьбы с нацизмом

Путин: снятие блокады Ленинграда — важнейший рубеж борьбы против нацизма
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках торжеств президент посетил мемориальный комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». Затем он побывал на Пискаревском кладбище, где принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина».

Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Кирилл Ломоносов для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Кирилл Ломоносов для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Даниил Петрий для РБК
Фото: Кирилл Ломоносов для РБК

Позже Путин выступил на концерте «Ленинградская Победа», а также вручил ветеранам юбилейные медали, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Для всей нашей страны Ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты», — сказал глава государства на концерте «Ленинградская Победа» (цитата по «РИА Новости»).

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

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Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

На Пискаревском кладбище президент также возложил цветы к братской могиле № 27, где похоронен его брат Виктор, умерший от дифтерии во время блокады в 1942 году. В 2019 году Путин рассказал, что могила его брата была найдена добровольцами из поисковых отрядов.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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