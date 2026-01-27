В Петербурге прошел салют в честь годовщины снятия блокады. Видео

Video

В Санкт-Петербурге салютом отметили 82-ю годовщину снятия блокады в годы Великой Отечественной войны.

Днем президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях в Северной столице. Он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень», а также к монументу «Мать-Родина».