В Петербурге прошел салют в честь годовщины снятия блокады. Видео
В Санкт-Петербурге салютом отметили 82-ю годовщину снятия блокады в годы Великой Отечественной войны.
Днем президент Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях в Северной столице. Он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень», а также к монументу «Мать-Родина».
