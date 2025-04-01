Путин внес дату окончания битвы за Ленинград в список Дней воинской славы
Президент России Владимир Путин объявил день окончания Ленинградской битвы, 9 августа Днем воинской славы России. Подписанный им закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России»,
Битва за Ленинград — одна из самых длительных битв Великой Отечественной войны. Она состояла из оборонительных и наступательных операций, которые проходили в период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.
В результате битвы была полностью снята блокада с Ленинграда, были освобождены северо-западные территории СССР, а Финляндия была поставлена перед необходимостью пойти на мирные переговоры с СССР.
Всего в действующим законе названы 20 дней воинской славы, посвященных различным событиями в военной истории России.
9 августа до новых изменений уже являлся Днем воинской славы. Эта дата была выбрана в честь первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут в 1714 год.
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