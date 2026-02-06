 Перейти к основному контенту
0

Дипломат рассказал о диалоге с Турцией по проблемам с российскими картами

Сюжет
Война санкций

Россия и Турция готовят новый раунд двусторонних консультаций по вопросу банковских платежей, сообщил «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

«Данная тема постоянно находится на повестке дня. Готовится новый раунд двусторонних консультаций по этому вопросу», — сказал он.

Bloomberg узнал о возможном отключении от SWIFT 15 российских банков
Финансы
Фото:BongkarnGraphic / Fotodom / Shutterstock

Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что западные санкции осложнили использование российских банковских карт в Турции. По его словам, в стране не работают многие карты российских банков, прежде всего системы «Мир». Ерхов рекомендовал туристам заранее продумывать способы оплаты услуг и иметь при себе наличную валюту. Оператор платежной системы «Мир» — компания «Национальная система платежных карт» — попал под санкции США в феврале 2024 года.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в турецких органах власти сообщало, что государственные банки пока не получили указаний от центробанка Турции по урегулированию расчетов с Россией, хотя платежи по государственным проектам продолжаются

Россия считает санкции западных стран незаконными. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Турция Россия платежная система "Мир" санкции
