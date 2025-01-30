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Война санкций ,  
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Посол заявил о проблемах с российскими картами в Турции из-за санкций

Сюжет
Война санкций
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Западные санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, заявил «РИА Новости» посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Он отметил, что из-за этих ограничений в стране не работают многие российские банковские карты, прежде всего системы «Мир». «Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг», — добавил Ерхов и посоветовал иметь с собой некоторое количество наличной валюты.

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Фото:BongkarnGraphic / Fotodom / Shutterstock

Оператор платежной системы «Мир» — компания Национальная система платежных карт — попала под санкции США в феврале 2024 года.

В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка и банка «Дом.РФ», а также других российских банков с международными связями. Всего в американский санкционный список тогда попали более 50 российских кредитных организаций.

Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными, они не пугают Москву, подчеркивали в Кремле. Целью ограничений там считают сдерживание российской экономики.

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Теги
Турция платежная система "Мир" санкции
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