Посол заявил о проблемах с российскими картами в Турции из-за санкций

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Западные санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, заявил «РИА Новости» посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Он отметил, что из-за этих ограничений в стране не работают многие российские банковские карты, прежде всего системы «Мир». «Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг», — добавил Ерхов и посоветовал иметь с собой некоторое количество наличной валюты.

Оператор платежной системы «Мир» — компания Национальная система платежных карт — попала под санкции США в феврале 2024 года.

В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка и банка «Дом.РФ», а также других российских банков с международными связями. Всего в американский санкционный список тогда попали более 50 российских кредитных организаций.

Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными, они не пугают Москву, подчеркивали в Кремле. Целью ограничений там считают сдерживание российской экономики.