Посол заявил о проблемах с российскими картами в Турции из-за санкций
Западные санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, заявил «РИА Новости» посол России в Анкаре Алексей Ерхов.
Он отметил, что из-за этих ограничений в стране не работают многие российские банковские карты, прежде всего системы «Мир». «Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг», — добавил Ерхов и посоветовал иметь с собой некоторое количество наличной валюты.
Оператор платежной системы «Мир» — компания Национальная система платежных карт — попала под санкции США в феврале 2024 года.
В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка и банка «Дом.РФ», а также других российских банков с международными связями. Всего в американский санкционный список тогда попали более 50 российских кредитных организаций.
Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными, они не пугают Москву, подчеркивали в Кремле. Целью ограничений там считают сдерживание российской экономики.
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