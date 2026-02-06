В США пожилая женщина врезалась в магазин и задавила троих человек

По меньшей мере три человека погибли и шесть пострадали в результате наезда автомобиля на продуктовый магазин в районе Вествуд в Лос-Анджелесе, сообщает ABC7.

Водитель сначала сбил велосипедиста, после чего врезался в магазин 99 Ranch Market. Несколько человек оказались зажаты под машиной. Погибли женщина 42 лет и мужчины 55 и 30 лет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, еще двое отказались от госпитализации.

Капитан пожарной службы Эрик Скотт сообщил, что авария не выглядит преднамеренной и рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. Водитель — пожилая женщина, она сотрудничает со следствием и проходит медицинское обследование.

В ноябре в американском штате Индиана порядка 45 автомобилей столкнулись на межштатной автомагистрали из-за снегопада. В округе Виго, где произошло ДТП, было объявлено предупреждение о зимней непогоде.