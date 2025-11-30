 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Индиане более 40 машин столкнулись из-за снегопада

NBC: около 45 автомобилей столкнулись в Индиане из-за снегопада

Около 45 автомобилей столкнулись на межштатной автомагистрали в штате Индиана в США из-за снегопада. Об этом сообщает NBC.

Столкновение произошло на магистрали I-70, примерно в 10 милях (16 км) от города Терре-Хот. Судя по снимкам с дорожной камеры министерства транспорта Индианы, трасса оказалась заполнена автомобилями, некоторые из них съехали на траву.

Полосы движения в западном направлении перекрыли. По оценкам полиции, они будут закрыты как минимум шесть часов.

В Швеции несколько человек погибли при столкновении автобуса с остановкой
Общество
Фото:Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

В ведомстве добавили, что не получали сообщений о серьезных травмах из-за аварии. Полиция призвала жителей оставаться дома, а также снижать скорость и пристегиваться во время езды в снегопад.

В округе Виго, где произошло ДТП, объявили предупреждение о зимней непогоде. Оно действует до 10:00 30 ноября по местному времени (18:00 мск).

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
ДТП США снегопад
Материалы по теме
В Подмосковье из-за гололедицы произошло массовое ДТП
Общество
Несколько человек пострадали при столкновении поездов под Братиславой
Общество
Два самолета столкнулись на ВПП в Нью-Йорке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 06:14 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 06:14
Истребитель ВВС США перехватил самолет возле резиденции Трампа во Флориде Политика, 06:15
В Приморье более 6 тыс. человек остались без света из-за аварии Общество, 05:46
В Индиане более 40 машин столкнулись из-за снегопада Общество, 05:24
В Думе напомнили об идее «родительской зарплаты» для неработающих матерей Финансы, 05:09
Зачем Киргизии понадобились досрочные парламентские выборы Политика, 05:00
Опрос показал падение рейтинга Зеленского вдвое из-за коррупционного дела Политика, 04:59
В Госдуме напомнили о возможности внести в паспорт отметку об ИНН Политика, 04:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
WSJ узнала условие Трампа для применения силы к Венесуэле Политика, 04:36
В Думе предложили способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной» Общество, 04:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
В ВСУ заявили об осложнении обороны Покровска Политика, 03:47
Второй аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 03:32
МИД Франции назвал вероятные сроки решения ЕС по активам России Политика, 03:03
Авиакомпании нашли способ решить уязвимость Airbus A320 к Солнцу Общество, 02:42