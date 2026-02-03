В Канаде трое хоккеистов-юниоров погибли в ДТП по пути на командную тренировку

Трое хоккеистов крупнейшей в мире юниорской лиги погибли в ДТП в Канаде

Авария произошла в результате столкновения автомобиля с полуприцепом в канадской провинции Альберта. Молодые спортсмены ехали на командную тренировку

Фото: Mantai Chow / CBC

Трое хоккеистов команды Southern Alberta Mustangs лиги USPHL Premier погибли в ДТП в Канаде, сообщила пресс-служба команды на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Как уточняет CBC, спортсмены направлялись на тренировку команды. Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с полуприцепом на шоссе в канадской провинции Альберта. Погибли 18-летние Кэмерон Касорсо, Джей-Джей Райт и 17-летний Кейден Файн. Первые двое были уроженцами Камлупса (провинция Британская Колумбия, Канада) и воспитанниками местной хоккейной системы, Файн приехал в Альберту из Алабамы (США).

USPHL Premier — крупнейшая в мире среди юниоров хоккейная лига, основанная в 2012 году. В ней участвуют более 75 команд из США и Канады.

Соболезнования семьям погибших и клубу выразили многие команды, включая Humboldt Broncos. В 2018 году автобус клуба также попал в ДТП, погибли 16 человек, еще 13 пострадали. «Нет слов — только тяжелые сердца», — говорится в сообщении Humboldt Broncos.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит выразила соболезнования в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России): «У Альберты разбито сердце из-за потери трех молодых хоккеистов».

В городе Ставели (провинция Альберта, Канада), где базируется команда, на местной арене был установлен импровизированный мемориал с клюшками и майками погибших игроков.