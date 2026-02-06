 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

Парламент Венесуэлы одобрил закон об амнистии в первом чтении

Сюжет
Захват Мадуро

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно поддержала законопроект о всеобщей амнистии, после чего спикер парламента Хорхе Родригес, брат исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, призвал ускорить консультации для его окончательного принятия, заявив, что «времени мало». Об этом сообщает Infobae.

По словам Родригеса, речь идет не о конкретном списке имен — документ распространяется на всех лиц, подпадающих под амнистию в период с 1999 по 2026 год. Законопроект «Об амнистии для демократического сосуществования» исключает из амнистии лиц, совершивших тяжкие нарушения прав человека, преступления против человечности, военные преступления, умышленные убийства, коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

AFP со ссылкой на копию проекта закона отмечает, что он охватывает обвинения в измене, терроризме и подстрекательстве к ненависти, которые, как пишет агентство, в последние годы как правило предъявляли политическим заключенным.

Закон также касается обвинений в подстрекательстве к мятежу и наказаний за сообщения в социальных сетях или мессенджерах.

Согласно Конституции Венесуэлы, закон должен пройти два чтения.

Венесуэла направила своего диппредставителя в США впервые с 2019 года
Политика
Феликс Пласенсия

В начале января Associated Press сообщило, что Венесуэла начала освобождать политических заключенных, включая оппозиционных деятелей, активистов и журналистов. Правительство республики назвало этот шаг жестом, направленным на достижение мира. Каркас тогда заявил об освобождении 626 человек, однако правозащитники называют меньшую цифру — 229.

В конце месяца исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила, что власти рассмотрят закон об амнистии, допустив, что он охватит дела с 1999 года. Родригес заняла свой пост после захвата Николаса Мадуро со стороны США. Об освобождении заключенных в Венесуэле начали говорить после смены власти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Венесуэла амнистия законопроект
Делси Родригес фото
Делси Родригес
вице-президент Венесуэлы, и.о. президента Венесуэлы
18 мая 1969 года
Материалы по теме
Родригес заявила о предложении закона о всеобщей амнистии в Венесуэле
Политика
Посол ответил на вопрос, просила ли Венесуэла помощь у России с Мадуро
Политика
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Экс-советник Трампа усомнился в переговорах США и Ирана «даже на Луне» Политика, 00:45
Завещание Карла Лагерфельда решили оспорить Общество, 00:25
Парламент Венесуэлы одобрил закон об амнистии в первом чтении Политика, 00:24
Reuters узнал о подготовке «Сбером» кредитов, обеспеченных криптовалютой Финансы, 00:21
Бессент связал новые санкции против России с мирными переговорами Политика, 00:14
Детей депутата Госдумы Дорошенко арестовали после показаний экс-министра Общество, 00:01
Белый дом анонсировал диалог с Россией по новому договору о ракетах Политика, 05 фев, 23:40
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Париж оценил в £2 млрд право Британии продавать оружие Киеву за деньги ЕС Политика, 05 фев, 23:25
The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера Политика, 05 фев, 23:17
После хищения водонапорной башни из музея Поленова возбудили дело Общество, 05 фев, 22:55
ОАЭ после переговоров заявили о серьезных намерениях России и Украины Политика, 05 фев, 22:54
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутниками Минобороны Политика, 05 фев, 22:38
Китайские ученые разработали микроволновое оружие против Starlink Технологии и медиа, 05 фев, 22:35
Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной Политика, 05 фев, 22:25