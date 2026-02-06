Парламент Венесуэлы одобрил закон об амнистии в первом чтении

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно поддержала законопроект о всеобщей амнистии, после чего спикер парламента Хорхе Родригес, брат исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, призвал ускорить консультации для его окончательного принятия, заявив, что «времени мало». Об этом сообщает Infobae.

По словам Родригеса, речь идет не о конкретном списке имен — документ распространяется на всех лиц, подпадающих под амнистию в период с 1999 по 2026 год. Законопроект «Об амнистии для демократического сосуществования» исключает из амнистии лиц, совершивших тяжкие нарушения прав человека, преступления против человечности, военные преступления, умышленные убийства, коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

AFP со ссылкой на копию проекта закона отмечает, что он охватывает обвинения в измене, терроризме и подстрекательстве к ненависти, которые, как пишет агентство, в последние годы как правило предъявляли политическим заключенным.

Закон также касается обвинений в подстрекательстве к мятежу и наказаний за сообщения в социальных сетях или мессенджерах.

Согласно Конституции Венесуэлы, закон должен пройти два чтения.

В начале января Associated Press сообщило, что Венесуэла начала освобождать политических заключенных, включая оппозиционных деятелей, активистов и журналистов. Правительство республики назвало этот шаг жестом, направленным на достижение мира. Каркас тогда заявил об освобождении 626 человек, однако правозащитники называют меньшую цифру — 229.

В конце месяца исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила, что власти рассмотрят закон об амнистии, допустив, что он охватит дела с 1999 года. Родригес заняла свой пост после захвата Николаса Мадуро со стороны США. Об освобождении заключенных в Венесуэле начали говорить после смены власти.