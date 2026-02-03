Первым за шесть лет представителем Венесуэлы в США назначили экс-главу МИД

Венесуэла направила своего диппредставителя в США впервые с 2019 года

Бывшего министра иностранных дел Венесуэлы Феликса Пласенсию назначили представителем страны в США. Об этом сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто в телеграм-канале.

«Феликс Пласенсия был назначен новым дипломатическим представителем Венесуэлы в Соединенных Штатах с целью содействия конструктивному сотрудничеству и развитию двусторонних отношений», — написал министр.

Глава МИД отметил, что главной миссией Пласенсии будет уважительно относиться как к интересам, так и различиям двух стран в вопросах политики, экономики и энергетики.

«Пласенсия в сопровождении своей команды вскоре отправится в Соединенные Штаты, открывая новую эру, в которой Венесуэла привержена соблюдению международного права», — заключил Хиль Пинто.

В 2019 году ныне захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами и высылке американских дипломатов из страны. Решение было принято на фоне признания Вашингтоном Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Вечером 31 января представитель США в Венесуэле Лаура Догу прибыла в Каракас для возобновления дипломатической миссии. Как добавил Хиль Пинто, ее визит направлен на определение «дорожной карты» работы по вопросам двустороннего сотрудничества.

По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа намерена открыть посольство в Венесуэле. В Госдепартаменте заявили, Догу будет работать на продвижение трехэтапного плана Трампа и госсекретаря Марко Рубио по Венесуэле.

2 февраля глава МИД Венесуэлы сообщил, что Догу встретилась с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. «Эта встреча знаменует собой начало программы мирной дипломатии, основанной на уважении суверенитета государств», — написал Хиль Пинто.