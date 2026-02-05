После хищения водонапорной башни из музея Поленова возбудили дело

Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Тульской области

После хищения водонапорной башни на территории Государственного музея-заповедника им. В.Д. Поленова в Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили на сайте регионального следственного управления.

«По предварительным данным, с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, расположенного в Заокском районе Тульской области, незаконно была похищена водонапорная башня», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса — растрата.

