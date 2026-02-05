После хищения водонапорной башни из музея Поленова возбудили дело
После хищения водонапорной башни на территории Государственного музея-заповедника им. В.Д. Поленова в Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили на сайте регионального следственного управления.
«По предварительным данным, с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, расположенного в Заокском районе Тульской области, незаконно была похищена водонапорная башня», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса — растрата.
В конце января в Москве сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего мужчину, который проник в музей Гоголя на Никитском бульваре, разбив окно на втором этаже. Оказавшись внутри, он устроил погром: разбил аквариум и повредил несколько дверей.
