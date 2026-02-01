 Перейти к основному контенту
branding image
Литературные ужины и гастротуры: как Тула привлекает премиальных туристов

Сюжет
Радио РБК
Туристический спрос на поездки в Тулу в этом году у некоторых туроператоров вырос на 80–100%. Покупатели чаще выбирают четырехзвездочные отели, а бронируют туры уже на март—май
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Спрос на туры в Тулу в 2026 году вырос на 80% по сравнению с прошлым годом, а в некоторых компаниях — в два раза. Об этом в эфире Радио РБК рассказали представители турбизнеса. При этом сместилась и структура спроса: доля бронирования четырехзвездочных отелей увеличилась с 27 до 53% за счет перетока клиентов из трехзвездочного сегмента.

«По факту получается, что вот такие маленькие «жемчужины», которые разбросаны недалеко от Москвы, — они становятся забронированы на очень дальний срок вперед. То есть реально там март, апрель, май, и нельзя сказать, что уже на любые даты можно найти места», — сообщила начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская, отметившая 100-процентный рост продаж в этом направлении.

По ее словам, популярность небольших городов в шаговой доступности от столицы растет на фоне ограничений или нежелания выезжать за рубеж, а также благодаря росту количества качественных отелей.

Малые города стали интересны и премиальным туристам, для которых создают специальные программы, рассказала член Ассоциации гидов-экскурсоводов и переводчиков, основатель проекта «ГИД-71» Екатерина Донская.

«Большим спросом у них пользуются литературные программы, гастролитературные. То есть у нас, когда дельный шеф-повар готовит для них по определенной тематике блюда, что ели писатели тульского региона XIX века. Какие были любимые их блюда. И заодно у нас такой ликбез идет по литературе, по каким-то основным произведениям», — пояснила она.

По ее оценке, за последний год доля премиальных туристов выросла примерно на 15% и теперь составляет около 70% от ее клиентов.

В декабре 2025 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что за десять месяцев внутренний турпоток достиг 76,2 млн поездок, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по октябрь 2025 года лидерами по числу поездок стали Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В топ популярных регионов также вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области.

 

Алина Нафикова, Яна Ретунская, Елизавета Пахорукова
внутренний туризм Тула отели гид турбизнес
