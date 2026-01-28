 Перейти к основному контенту
Мужчина устроил погром в музее Гоголя в Москве

Мужчина устроил погром в музее Гоголя в Москве
Video

24-летний мужчина, приехавший в Москву, устроил погром в музее Гоголя, расположенном на Никитском бульваре. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Ранним утром мужчина проник в музей, разбив окно на втором этаже. Внутри он начал крушить находящееся имущество. Там он разбил аквариум «и повредил несколько дверей». «При задержании молодой человек заявил, что «не помнит» обстоятельств произошедшего, но вину признал», — сообщили в Росгвардии.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после того, как сработала сигнализация. При задержании подозреваемый в погроме не смог объяснить причину своего поведения. Его передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

На прошлой неделе в Эрмитаже задержали посетителя, который повредил статую императрицы. Он сломал палец у портретной скульптуры. Инцидент произошел в Зимнем дворце вечером 23 января. Повреждение заметила сотрудница музея во время обхода. С помощью камер видеонаблюдения личность преступника удалось установить. Его задержали до того, как он покинул Эрмитаж.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Анастасия Серова Анастасия Серова
музей погром Москва
