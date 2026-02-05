Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров
Следующая встреча для обсуждения мирного урегулирования состоится, скорее всего, в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что члены делегации доложили ему об итогах второго раунда российско-украинских переговоров при посредничестве США в Абу-Даби. Подробную информацию президент получит после их прилета на Украину, поскольку «многие аспекты невозможно обсудить по телефону».
«Из того, что уже можно сказать, — в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке», — продолжил Зеленский.
5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров по урегулированию военного конфликта. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал их продуктивными. В этот же день Россия и Украина обменялись пленными.
Первый раунд переговоров прошел также в Абу-Даби 23 и 24 января. Обсуждения тогда прошли в «позитивной» и «конструктивной» атмосфере, сообщал Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ. По словам собеседника агентства, переговоры включали «прямое взаимодействие» между официальными лицами обеих стран.
