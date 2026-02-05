 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Следующая встреча для обсуждения мирного урегулирования состоится, скорее всего, в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что члены делегации доложили ему об итогах второго раунда российско-украинских переговоров при посредничестве США в Абу-Даби. Подробную информацию президент получит после их прилета на Украину, поскольку «многие аспекты невозможно обсудить по телефону».

В Абу-Даби закончились трехсторонние переговоры России, Украины и США
Политика
Фото:Reuters

«Из того, что уже можно сказать, — в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке», — продолжил Зеленский.

5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров по урегулированию военного конфликта. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал их продуктивными. В этот же день Россия и Украина обменялись пленными.

Первый раунд переговоров прошел также в Абу-Даби 23 и 24 января. Обсуждения тогда прошли в «позитивной» и «конструктивной» атмосфере, сообщал Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ. По словам собеседника агентства, переговоры включали «прямое взаимодействие» между официальными лицами обеих стран.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Переговоры Украина США Владимир Зеленский Россия
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Киев отчитался об обсуждении «нерешенных вопросов» на переговорах в ОАЭ
Политика
Уиткофф назвал продуктивными переговоры США, России и Украины в Абу-Даби
Политика
Дмитриев назвал попытки ЕС помешать переговорам показателем прогресса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Курс биткоина упал на 10% за день Финансы, 21:38
У шведской сборной по хоккею сломался туалет во время матча на Олимпиаде Спорт, 21:37
СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений Спорт, 21:36
ЦБ пошел на уступки МФО после требования по биометрии Финансы, 21:31
Time назвал истоки «одержимости Трампа» Гренландией Политика, 21:28
Рубио оставил одну из своих должностей в администрации Трампа Политика, 21:19
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Клинтон захотела публично давать показания по делу Эпштейна Политика, 21:19
Зеленский назвал США следующим после Абу-Даби местом переговоров Политика, 21:12
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Правозащитники сообщили о прекращении уголовного дела против Манькиевой Общество, 20:59
В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за России Политика, 20:56
Уиткофф назвал решающим для мира канал связи между военными США и России Политика, 20:56
Третья ракетка России проиграла американке на крупном турнире в Абу-Даби Спорт, 20:51